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Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина
Сегодня, 14:27
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matveyvn

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

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При этом артист признал, что в России не хватает политической сатиры.

Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов раскритиковал юмориста Максима Галкина за пародию на совещание мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина.

Миронов признался, что не может из-за этого уснуть и его "колбасит из-за всего этого". Он назвал ролик Галкина злобной критикой.
- Неужели на волне такого хайпа, злости по отношению к Собянину очень талантливый артист вздумал набрать себе очков или подписчиков. - Евгений Миронов, народный артист России.

Он отметил, что команде Собянина сейчас и так очень тяжело, так как от него граждане и бизнес требуют ослабить карантин. Миронов добавил, что сейчас мэр Москвы борется из последних сил.

При этом артист признал, что в России не хватает политической сатиры, но сказал, что "не в такие же времена".

Ранее мы писали, что Галкин опубликовал пародию на совещание Путина и Собянина о прогулках.

Теги: галкин, миронов, пародии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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