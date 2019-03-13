Галкин опубликовал пародию на совещание Путина и Собянина о прогулках

В своем аккаунте Максим Галкин вошел сразу в два образа.

Пародист Максим Галкин изобразил совещание мэра Москвы и Президента России.

В своем аккаунте в instagram и на канале YouTube Максим Галкин во время режима самоизоляции стал публиковать пародии на известных личностей. После сообщения мэра Москвы о новых правилах для столичных жителей, а конкретно о прогулках, несколько часов назад появилось видео, где Галкин предстал сразу в двух образах, президента России В. Путина и мэра Москвы С. Собянина.

На видео "мэр" рассказывает "президенту" о правилах прогулок, занятиях спортом, очередности и мерах предосторожности. "Мэр" объяснил "президенту", что любой может "повеситься на ветке дерева". Потом уточняет, для того чтобы растянуть позвоночник. В видео "Президент" одобрил все меры, которые предложил "мэр".

Видео за несколько часов разлетелось по интернету и СМИ, и посмотрели миллионы человек.

Видео: instagram /Максим Галкин