Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Он опроверг слухи о своей супруге.

Юморист Максим Галкин ответил на сообщения об обращении певицы и супруги артиста Аллы Пугачевой за госпомощью. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Instargam.

Накануне в средствах массовой информации появилась информация о том, что российские артисты обратились к властям за материальной помощью из-за пандемии коронавируса.

Галкин рассказал, что Пугачёва не обращалась ни за какой государственной помощью. Артист опроверг слухи о том, что у Пугачёвой якобы есть туристическая компания, которая и подавала заявление на государственную помощь.

Максим Галкин добавил, что у них с женой достаточно денег, чтобы просидеть в пандемию без работы. Он также рассказал, что они сами стараются помогать людям, которые оказались в сложном положении из-за пандемии и ограничений.

Ранее Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина.

Видео: Instagram/ maxgalkinru