Минфин: в проект бюджета заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми

Ежегодная семейная выплата может появиться в России со следующего года.

Проект федерального бюджета страны на период с 2026 по 2028 годы предусматривает предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы российского министерства по финансам. Чиновники решили поддержать социальной выплатой категорию граждан в виде возмещения части уплаченного ими НДФЛ (подоходного налога). При этом власти будут учитывать критерий нуждаемости. Право на получение выплаты предоставляется родителям с 1 января 2026 года.

Напомним, что в 2024 году российский президент Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для граждан с двумя и более детьми. В результате выплата в размере 7 из 13 процентов уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается на текущий момент работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. Размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения. Этот показатель установлен местными администрациями в регионах страны по месту жительства граждан.

