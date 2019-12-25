Евгений Елин объяснил, почему ограничения в Петербурге снимают медленнее, чем в Москве

В Москве активная борьба с вирусом началась раньше.

Вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" пояснил, почему снятие ограничений в Петербурге проходит медленнее, чем в Москве.

Он отметил, что столица "стартовала" раньше на две недели. Ситуация с коронавирусом в Северной столице идет по щадящему пути: таких ограничений, как в Москве, у нас не было. Поэтому и снятие имеющихся ограничений идет аккуратнее.

Напомним, что темпы прироста по коронавирусу стабилизировались в Петербурге.

Фото: Piter.TV