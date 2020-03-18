Стартовали съемки сериала "Иван" с Ходченковой и Цыгановым

Ожидается, что сюжет будет максимально близок каждому жителю России.

В Мурманске стартовали съемки первого в линейке ivi Originals художественного сериала. Главные роли в картине под названием "Иван" исполнят Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов.

Ожидается, что сюжет будет максимально близок каждому жителю России. История расскажет о важности выбора пути и здоровом образе жизни. Зрители увидят на экранах бывшего профессионального мотогонщика, который волею случая стал алкоголиком. Однако герой не сдается и всеми силами хочет восстановить свою жизнь. Возвращаясь в прежнюю стезю, Иван время от времени подрабатывает трезвым водителем.

Продюсером нового проекта стала Тина Канделаки. Кроме Мурманска съемки сериала также будут проходить в Кировске, Норильске и Москве.

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Фото: ivi Originals