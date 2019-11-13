Режиссеры фильма "Я иду искать" перезапустят "Крик"

Подробности о картине не раскрываются.

Режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые сняли комедийный фильм ужасов "Я иду искать", займутся производством нового фильма "Крик". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Подробности о картине пока не раскрываются. Неизвестно, станет ли она продолжением кинофраншизы или полным перезапуском серии. Также не сообщается, примет ли участие в съемочном процессе сценарист предыдущих четырех частей комедийного хоррора "Крик" Кевин Уилльямсон.

Серию фильмов "Крик" снял режиссер Уэс Крейвен. Премьера первого фильма состоялась в 1996 году, последний вышел в 2011 году. В центре сюжета четырех картин девушка по имени Сидни Прескотт, которой угрожал убийца в маске. Также есть сериал "Крик", последний сезон которого вышел в прошлом году.

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Фото: кадр из фильма "Крик"