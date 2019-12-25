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Евангелисты просят передать им здания "Мюзик-Холла" на Английской набережной
Сегодня, 7:47
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Alena_Zinovieva

Евангелисты просят передать им здания "Мюзик-Холла" на Английской набережной

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Речь идет о доме, двух служебных флигелях и здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа.

Представители евангельской христианской церкви "Осанна" отправили запрос в Комитет имущественных отношений Петербурга. Они просят передать им здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа, которые с 2016 года находятся в ведении театра "Мюзик-Холл". Об этом пишет "Интерфакс".

Евангелисты просят чиновников передать им дом, два служебных флигеля и здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной, 56. Они объясняют свои притязания "конфессиональным единством" – церковь "Осанна" и Англиканская церковь Иисуса Христа принадлежат протестантизму. Евангелисты хотят получить здания на безвозмездной основе сроком на 100 лет. Здесь они будут проводить богослужения и другие религиозные обряды.

Здание Англиканской церкви Иисуса Христа построено в 1730-х гг. и является памятником архитектуры. В 2016 году его вместе с домом и служебным флигелем передали театру "Мюзик-Холл". Сейчас здание находится на реставрации.

Ранее в Смольном обсудили вопрос восстановления сгоревшей "Невской мануфактуры".

Фото: ru.wikipedia.org

Теги: англиканская церковь иисуса христа, евангелисты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ульченкоа селена
Сегодня 8:11

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