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Смольный отказался передавать евангелистам здания "Мюзик-холла" на Английской набережной
Сегодня, 11:18
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nadezhda_sib

Смольный отказался передавать евангелистам здания "Мюзик-холла" на Английской набережной

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Религиозная организация хотела получить помещения сроком на 100 лет.

В Комитете имущественных отношений Петербурга отказались передавать здание "Мюзик-холла" на Английской набережной евангельской христианской церкви "Осанна". Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Заместитель комитета Александр Герман указал на то, что религиозная организация не относится к историческому вероисповеданию Англиканской церкви, и потому не является его правопреемницей. Евангелисты считали, что у них есть право на объект, так как церковь "Осанна" и Англиканская церковь Иисуса Христа принадлежат протестантизму.

"Осанна" просила передать помещения в безвозмездное пользование сроком на 100 лет. 

Еще в начале 2000-х в здании должен был начаться капитальный ремонт. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции только в апреле 2021 года. После реставрации там будут проводить концерты.

Фото: citywalls.ru

Теги: англиканская церковь иисуса христа, мюзик холл, оксанна
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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