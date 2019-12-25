В Смольном обсудили вопрос восстановления сгоревшей "Невской мануфактуры"

Объявлены конкурсы на обследование, сохранение и консервацию объекта культурного наследия.

В Комитете по государственному использованию и охране памятников Петербурга состоялось заседание, на котором подняли вопрос о судьбе сгоревшей "Невской мануфактуры". Здание на Октябрьской набережной является объектом культурного наследия регионального значения. По законодательству что-то иное строить на этой территории запрещено.

Объект культурного наследия будут восстанавливать. Уже назначены конкурсы на обследование, сохранение и консервацию здания, а также разработку и утверждение проекта его восстановления. Стоимость контракта будет озвучена позже.

Крупный пожар в здании "Невской мануфактуры" случился 12 апреля. Сначала воспламенилось одно здание, затем огонь перекинулся на второе, позже – на деревья и рядом стоящий дом на улице Тельмана, 8. В результате случившегося погиб один человек – сотрудник МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее акционер "Невской мануфактуры" подтвердил намерение отреставрировать сгоревшее здание.

Фото: Piter.TV