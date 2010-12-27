В Петербурге эвакуировали мебельный центр "Гранд"

В Петербурге второй день эвакуируют людей из торговых центров.

В Санкт-Петербурге 15 сентября, утром эвакуировали мебельный центр "Гранд", который располагается на проспекте Просвещения. Об этом сообщили очевидцы происходящего.

Напомним, что 14 сентября мы сообщали о том, что в Петербурге эвакуируют несколько торговых комплексов . В четверг было эвакуировано всего 17 адресов. На местах работали специальные службы. К вечеру "телефонные террористы" перешли на жилые дома. Приблизительно в это же время в Москве из-за сообщений о взрывах эвакуировали несколько школ.