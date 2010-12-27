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В Петербурге эвакуировали мебельный центр "Гранд"
Сегодня, 10:27
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Shdaria
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В Петербурге эвакуировали мебельный центр "Гранд"

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В Петербурге второй день эвакуируют людей из торговых центров.

В Санкт-Петербурге 15 сентября, утром эвакуировали мебельный центр "Гранд", который располагается на проспекте Просвещения. Об этом сообщили очевидцы происходящего. 

Напомним, что 14 сентября мы сообщали о том, что в Петербурге эвакуируют несколько торговых комплексов . В четверг было эвакуировано всего 17 адресов. На местах работали специальные службы. К вечеру "телефонные террористы" перешли на жилые дома. Приблизительно в это же время в Москве из-за сообщений о взрывах эвакуировали несколько школ. 

Теги: происшествия спб , эвакуация спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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