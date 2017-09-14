Массовые эвакуации в Петербурге, последние новости: число эвакуированных зданий, подозреваемые 

Волна массовах эвакуаций, которая началась в России 10 сентября, в четверг дошла до Петербурга. Всего есть данные об эвакуации как минимум 40 зданий разного типа по всей Северной столице.

В четверг, 14 сентября, массовые эвакуации докатились до Петербурга. По предварительным данным за день эвакуировали 30 торговых комплексов, четыре районных администрации, два жилых дома, ресторан и отель. Также перекрывали две улицы из-за проверок. Пока точно не известно, связаны ли все эти инциденты с действием анонимных телефонных террористов.



НОВЫЕ ЭВАКУАЦИИ И ОТКРЫТЫЕ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ТРК



Около трех часов появились данные об эвакуации жилого дома 11 на Тамбовской улице. Точно не известно, было ли это связано с анонимными звонками.

В начале пятого в Московском районе на Заставской улице перекрыли участок. В "Фонтанке" сообщили, что это связано в анонимными звонками. В это же время начал работать ТК "Космос".

Около половины пятого стало известно, что эвакуируют жильцов из дома 69 на набережной канала Грибоедова. В это же время открылись , ТК "Радуга" и "Стокманн". Обе магазина были закрыты с полудня.

ТК "Атмосфера" на Комендантском проверяли почти пять часов. Однако около пяти часов комплекс все-таки открыли. Также за минут двадцать до этого открыли ТК "Миллер", расположенный неподалеку. Кроме того, сняли оцепление с самого проспекта. Ранее Piter.tv сообщал, что в Приморском районе Петербурга закрыли дороги.

НАЧАЛО МАССОВЫХ ЭВАКУАЦИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ



Первые сообщения об эвакуациях появились около полудня. Первыми эвакуировали сразу енсколько торговых комплексов. В том числе "Галерею", "Стокманн" в центре, "Июнь" и "Радуга". Piter.tv сообщал, что в Петербурге эвакуируют несколько торговых комплексов.

Сразу после этого пошла массовая волна эвакуаций. Всего за четверг, 14 сентября, эвакуировали 30 торговый комплексов. Только после этого стали поступать сообщения о выводе посетителей из других зданий.

Ранее по теме: Массовые эвакуации в Петербурге: увеличивается число эвакуируемых ТРК.



МАССОВЫЕ ЭВАКУАЦИИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ



Волна эвакуаций началась с двух городов. В Омске дважды эвакуировали мэрию, несколько школ, три кинотеатра и два торговых центра. В Стерлитамаке - шесть ТРК, супермаркет, кинотеатр, отель, гостиницу, клуб, два ресторана и общежитие двух вузов.

Массовые эвакуации продолжались и всю неделю. В понедельник, 11 сентября, посетителей выводили из ТРК и школ в семи городах. Во вторник – в 12 города. 13 сентября анонимы атаковали новые города. Во второй половине эвакуировали несколько зданий в Москве. Четверг, 14 сентября, из-за звонков анонимов эвакуировали школы. РБК сообщало об эвакуациях в восьми заведениях.



КТО СТОИТ ЗА МАССОВЫМИ ЭВАКУАЦИЯМИ?



За уже пять дней терроризирования российских городов высказывалось немало предположений о том, кто же стоит за звонками о заложенных бомбах. Были версии о том, что звонки поступают с территории Украины. Также высказывали мнение, что эвакуации устраивают противники фильма "Матильда" Алексея Учителя.

Сегодня РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах написали, что к эвакуациям причастны лица, связанные с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая группировка). Официального подтверждения этой версии, как и любой другой, пока нет.

РБК сообщал, что ФСБ вычислила тех, кто стоит за звонками. И в ближайшее время объявит подозреваемых в розыск, рассказал им источник.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург