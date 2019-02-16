Появились подробности эвакуации ТРК "Лето"

Согласно данным администрации центра, к ним на электронную почту пришло анонимное письмо с сообщением о бомбе в магазине.

В субботу, 16 февраля по торговым комплексам Петербурга прошла волна эвакуаций. Одним из псевдо-заминированных зданий стал ТРК "Лето" на Пулковском шоссе, передает "Форпост".

Согласно данным администрации ТРК, к ним на электронную почту пришло анонимное письмо с сообщением о бомбе в магазине. Отмечается, что рассылка письма является массовой и предназначается для широкого круга девелоперских и управляющих компаний.

Эвакуация началась в 12:37 и закончилась в 13:50. На данный момент ТРК "Лето" работает в штатном режиме.

Подозрительных предметов найдено не было.

Напоминаем, что 16 февраля по всему городу прошла эвакуация. Людей выводили из торговых центров и гипермаркетов. В числе эвакуированных оказалась гостиница "Россия" на Парке Победы. В свою очередь, администрация торгового центра "Румба" в Петербурге получила электронные письма с угрозами минирования, письмо было подписано от имени президента России Владимира Путина.