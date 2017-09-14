В Петербурге эвакуируют несколько торговых комплексов

Очевидцы сообщают об эвакуации как минимум трех торговых комплексов в Северной столице. Видимо, до города дошла волна массовых эвакуация.

В Петербурге эвакуируют сразу несколько торговых комплексов. Появидась информация об эвакуации ТРК "Галерея". Об этом рассказали источники Piter.tv. Посетителей ТРК "Радуга" начали эвакуировать около 12.05. ТЦ "Июнь" немного раньеше - около полудня.

Около 12.10 сообщили об эвакуации ТК "Чкаловсий". Как говорят очевидцы, здание магазина обтягивают лентой.

Около 12.17 появились сообщения об эвакуации ТЦ "Миллер" и ТЦ "Атмосфера". также посетителей вывели из ТЦ "Атмосфера" на Выборгском шоссе. Буквально через минуту сообщали об эвакуации в ТЦ "Космос" на Типанова.

Сейчас известно об эвакуации 12 комплексов: ТК "Атмостфера", ТЦ "Миллер", ТЦ "Авеню", ТЦ "Июнь", ТК "Питер Радуга", ТК "Космос", ТРЦ "Галерея", ТК "Чкаловский", "Невский Атриум", ТК "Монпансье", ТЦ "ПИК", ТРК "Питер-Радуга".

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург