Эвакуация в торговом центре "Атриум" прошла успешно

Оперативные действия сотрудников отметила местная администрация.

В субботу, 20 июня, произошла эвакуация жителей Выборга из ТЦ "Атриум". Благодарность от заместителя главы администрации по безопасности Выборгского района Леонида Пономарева получили участники операции, действовавшие под руководством начальника районного УМВД России, полковника полиции Роман Ильин. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

После поступления информации оперативно и своевременно был выполнен необходимый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности жителей: перекрыты пути подъезда к объекту, выставлено оцепление, грамотно проведена эвакуация посетителей торгового центра.

отметил Пономарев

Также представители администрации отметили слаженность работы правоохранителей и призвали собственников торговых центров заново проверить схемы эвакуаций в случае ЧС.

Напомним, что причиной эвакуации стало анонимное письмо. В результате обследования взрывных устройств не было обнаружено ни в здании, ни к прилегающей к нему территории. Всего было эвакуировано около 200 горожан: среди них нет пострадавших.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники ДПС Выборгского района проверили водителей на трезвость.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО