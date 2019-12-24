Об этом заявил глава МЧС России.

Эвакуация населения в зонах чрезвычайной ситуации может стать обязательной. В частности, в МЧС хотят ввести ответственность за недостоверные или неполные сведения о ЧС от федеральных органов власти. Об этом в интервью "ТАСС" рассказал глава ведомства Евгений Зиничев.

К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу - нет. Но ситуация меняется прокомментировал эксперт

Решение о необходимости изменения законодательной базы принято после обстановки в Амурской области летом 2019 года. Местное население отказалось эвакуироваться даже несмотря на угрозу затопления района. В результате спасателям пришлось держать на территории спецтехнику и плавсредства. В этом оборудовании остро нуждались в другом месте.

Напомним, что сейчас принудительную эвакуацию можно проводить в двух случаях. Первый - при введении режима контртеррористической операции, второй - режиме чрезвычайного положения.

Ранее Piter.tv писал о том, что одиннадцатый день минирований выгнал на улицу почти 15 тысяч петербуржцев.