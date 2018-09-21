В торговом центре "Балкания Nova" сработала пожарная сигнализация

Люди ожидают открытие торгового центра.

В "Балкания Nova" около станции метро "Купчино" сработала пожарная сигнализация. Об этом 19-го июня сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Вконтакте.

В два часа дня сотрудники и посетители торгового центра были вынуждены покинуть помещение.

Почему сработала сигнализация, пока неизвестно.

Накануне, 18-го июня, пожарная сигнализация также сработала в правительстве Ленобласти. Всем пришлось покинуть здание. Оказалось, что произошло из-за короткого замыкания. Никто не пострадал.

Фото: vk.com/spb_today