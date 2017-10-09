В Петербурге эвакуировали еще несколько торговых комплексов и бизнес-центров

Очевидцы сообщают, что волна эвакуаций в Северной столице продолжается. Ближе к вечеру анонимы переключились на ТРК и БЦ.

Телефонные террористы не думают успокаиваться. После эвакуации школ и правительственных зданий, они принялись за бизнес-центры. Началось все с БЦ "Радиус" и ТЦ "Чкаловский", Затем эвакуировали ТРЦ "Лидер", ТЦ "Лигов", ТЦ "Александровский", ТЦ "Северная Галерея", ТЦ "Елизаровский", ТЦ "Светлановский ", а также "Гранд Палас" на Невском проспекте.

Также вывели работников и посетителей бизнес-центров: "Петровский форт", "Арена холл", "Софийский", "Ленинец", "Форватер". Кроме того сообщали об эвакуации Финского визового центра.

Ранее Piter.tv сообщал, что ТЦ "Радиус" эвакуируют второй раз за день. Все началось с утра, когда в Петербурге эвакуировали десятки школ из-за анонимных звонков. Позже из-за анонимных звонков эвакуировали восемь комитетов Смольного.