Eurospar снял с продажи опасную курицу после массового отравления в Петербурге

Курица-гриль с сальмонеллой из супермаркета Eurospar снята с продажи. В настоящее время продукт отправлен на экспертизу. Такая реакция торговой сети последовала после массового отравления покупателей в Петербурге. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы компании.Они уточнили, что опасный товар находился лишь в одном магазине города. Сейчас партия больше не находится на прилавке, а в помещении проведена дезинфекция. Дополнительно принято решение по временному закрытию цеха кулинарной продукции. Специалистами к текущему моменту сделаны пробы всех остальных продуктов и готовой еды.

Мы внимательно относимся к данной ситуации и гарантируем сделать все, чтобы это не повторилось. комментарий Eurospar

Напомним, что Роспотребнадзор инициировал санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации семи случаев отравления посетителями магазина курицей-гриль. Все случаи произошли в заведении Eurospar, расположенном на Владимирском проспекте.

В Петербурге проводится проверка по факту отравления детей в частном детском саду.

Фото: Piter.tv