Europa Press: картина Пикассо пропала в Испании

Национальные правоохранительные органы в Испании ведут расследование в связи с исчезновением картины известного художника Пабло Пикассо. Соответствующей информацией со СМИ поделились местные журналисты из новостного агентства Europa Press со ссылкой на собственные источники. Известно, что полотно мастера пропало во время транспортировки. Согласно данным полиции,изначально 57 работ различных авторов хранились в Мадриде. Они должны были быть представлены на выставке в культурном центре города Гранада, расположенном в южной части страны. Несмотря на строгое соблюдение условий хранения шедевров, картина Пабло Пикассо исчезла. Пока что властям неизвестно, на каком именно этапе доставки могла произойти потеря картины. Согласно сведениям от авторов испанской газеты Ideal, речь идет о картине "Натюрморт с Гитарой" (1921). Она застрахована на сумму около 600 тысяч евро.

Фото: pablo-ruiz-picasso.ru