Этой зимой в Петербурге работают 18 снегоплавильных пунктов

Сезон работы пунктов начался 24 ноября. За это время принято уже 1, 17 млн. кубометров снега.

Накануне в Петербурге прошло заседание Городской межведомственной комиссии, на котором обсудили прохождение отопительного сезона 2021-2022 гг. и готовность предприятий инженерно-энергетического комплекса к работе в праздничные дни. С докладом выступил первый заместитель гендиректора ГУП "Водоканал" Сергей Волков.

Он рассказал, что в этом году в Петербурге работают 18 снегоплавильных пунктов, 11 из них – стационарные (ССП), а 7 – стационарные инженерно-оборудованные пункты (СИСП).

За месяц работы пунктов было принято 1, 17 млн. кубометров снега. Максимальное суточное количество принятого снега в текущем сезоне составляет 72,1 тыс. кубометров. Общая максимальная производительность пунктов составляет 101,5 тыс. кубометров.

Отмечается, что все пункты работают в штатном режиме, а предприятие планирует увеличить количество ССП на 3 единицы. Уточним, что пункты располагаются в каждом районе.

Кроме того, петербургский "Водоканал" готов к работе в праздничные дни.

Фото: Piter.tv