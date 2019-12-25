Петербургский "Водоканал" готов к работе в праздничные дни

Предприятие организует круглосуточное дежурство руководящего состава предприятия.

Для обеспечения бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения Петербурга ГУП "Водоканал" организует круглосуточное дежурство руководящего состава предприятия в новогодние праздники. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора предприятия Сергей Волков на заседании Городской межведомственной комиссии, которое прошло накануне.

Кроме того, на посту будут находиться 175 бригад численностью 756 человек, в том числе 104 бригады водоснабжения и 71 бригада водоотведения. В распоряжении работников есть вся необходимая автомобильная и специальная техника.

Волков уточнил, что в эксплуатации города более 7,7 тыс. км водопроводных и более 9,5 тыс. канализационных сетей. Предприятие в частности осуществляет мероприятия по их ремонту и реконструкции.

Ранее был опубликован топ-3 района Петербурга с самыми грязными канализациями.

Фото: Piter.tv