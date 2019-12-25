Этой весной россияне чаще всего путешествовали между Петербургом и Москвой

За 2 года средний чек изменился не сильно.

Самым популярным железнодорожным направлением весной 2021-го года стали поездки между Москвой и Петербургом. К такому выводу пришел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Доля поездок между столицами превышает 12%. Средний чек в одну сторону составляет 2895 рублей, он почти не изменился за 2 года.

Также были популярны путешествия из Москвы в Нижний Новгород. Средний чек — 1643 рубля.

Тройку лидеров замыкает маршрут Сочи — Краснодар. Поезда между курортными городами обойдется в среднем в 761 рубль. Аналитики отметили, что в топе находятся бюджетные поездки со средним чеком до 1000 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из Петербурга на Валаам теперь можно добраться с помощью "Метеора".

Фото: Piter.TV