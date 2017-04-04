Этой ночью на 56-м году жизни скончался футболист Сергей Герасимец

Футбольный клуб "Зенит" принес соболезнования родным и близким игрока.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, ушел из жизни Сергей Герасимец. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. "Зенит" выразил соболезнования семье спортсмена. О футболисте остались только светлые воспоминания.

Главный тренер команды "Ядро" родился 13 октября 1965 года в Киеве. Он играл за "Динамо", "Шахтер", "Балтику", "Каунас" и другие клубы.Герасимец пришел в петербургскую команду в 1997 году. Уже во второй игре он забил победный гол в ворота "Локомотива" и стал любимым игроком фанатов. А в матче с "Торпедо" он сумел вырвать первенство команды, когда на 70-й минуте счет был 0:2 в пользу противника.

Ранее на Piter.tv сообщили, что умер профессор консерватории им. Римского-Корсакова Сергей Мальцев.

Фото: пресс-служба "Зенит"