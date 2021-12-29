Этим летом между Петроградским и Приморским районами запустят новый автобусный маршрут

Автобусы начнут курсировать между районами с 15 июля.

Этим летом, с 15 июля, между Петроградским и Приморским районами запустят автобусный маршрут №227. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Маршрут будет проходить от Арцеуловской аллеи по проспекту Королёва, мимо станций метро "Пионерская", "Чёрная речка", "Петроградская", "Спортивная" и далее на Петровский и Крестовский острова.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Проезд в автобусе №227 при оплате "Подорожником" составит 40 рублей. Оплатить проезд можно будет и другими проездными билетами, в том числе школьными, студенческими или льготными. Банковские карты тоже будут приниматься к оплате.

Обслуживать маршрут №227 будут 22 автобуса вместимостью 80 пассажиров. Автобусы будут работать с интервалами 12-15 минут в будние дни и 15-20 минут в выходные.

Также летом в Петербурге появится новый автобусный маршрут, который свяжет Петроградский район и Васильевский остров.

Главное фото: Piter.TV