В Петербурге появится новый автобусный маршрут, который свяжет Петроградский район и Васильевский остров

Его запустят в середине лета.

В Северной столице впервые появится маршрут общественного транспорта, который пойдет по мосту Бетанкура. Об этом сообщили в комитете по транспорту города сегодня, 15 января.

Автобус № 220 начнет курсировать с 15 июля от Крестовского острова до Детской улицы. Так, он соединит Петроградский и Василеостровский районы. В маршрут войдут Лазаревский мост, мост Бетанкура, Уральская улица, метро "Приморская", улица Кораблестроителей, Наличная улица и Детская улица. Когда отроят и введут в эксплуатацию станцию метро "Горный институт", конечной точкой станет именно это место. Отметим, что автобусы будут ходить ежедневно с интервалом 19-23 минуты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.

Фото: Pexels, комитет по транспорту Санкт-Петербурга