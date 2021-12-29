  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге появится новый автобусный маршрут, который свяжет Петроградский район и Васильевский остров
Сегодня, 16:07
45
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге появится новый автобусный маршрут, который свяжет Петроградский район и Васильевский остров

0 0

Его запустят в середине лета.

В Северной столице впервые появится маршрут общественного транспорта, который пойдет по мосту Бетанкура. Об этом сообщили в комитете по транспорту города сегодня, 15 января. 

Автобус № 220 начнет курсировать с 15 июля от Крестовского острова до Детской улицы. Так, он соединит Петроградский и Василеостровский районы. В маршрут войдут Лазаревский мост, мост Бетанкура, Уральская улица, метро "Приморская", улица Кораблестроителей, Наличная улица и Детская улица. Когда отроят и введут в эксплуатацию станцию метро "Горный институт", конечной точкой станет именно это место.  Отметим, что автобусы будут ходить ежедневно с интервалом 19-23 минуты. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.

Фото: Pexels, комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Теги: автобусный маршрут, васильевский остров, лето 2022, мост бетанкура, остров декабристов, петроградская сторона, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии