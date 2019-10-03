Этап немецкой гонки DTM пройдет на "Игоре Драйв" в 2020 году

Сегодня подписали контракт на пять лет.

Третий этап чемпионата DTM 2020 года пройдет с 29 по 31 мая на трассе "Игора Драйв", строительство которой в настоящий момент подходит к концу. Пятилетний контракт был подписан в ходе состоявшейся на автодроме пресс-конференции.

На пресс-конференции были двукратный чемпион серии Рене Раст и один из гонщиков BMW Филипп Энг. Спортсмены отметили автодром, сказав, что "никогда не видели ничего подобного",

На территории комплекса расположатся сразу десять трасс общей протяженностью около 10 километров. Наблюдать за соревнованиями смогут сразу 50 тысяч зрителей.

Ранее вышел трейлер фильма про противостояние "Форда" и "Феррари".

Видео: YouTube/ Sergey