Эстонский паромный оператор возобновит судозаходы в Петербург

В 2017 году на борту паромов компании было перевезено более 9,8 млн пассажиров.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что эстонский паромный оператор AS Tallink Grupp возобновит судозаходы в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора АО "Пассажирский порт "Морской фасад"" Алексея Панфилова.

"Компания Tallink восстанавливает свои заходы в петербургский порт. Tallink & Silja Line более пяти лет назад осуществляла эти заходы. В навигацию 2020 года 30 апреля и 2 июля компания сделает два тестовых захода с целью организации в дальнейшем регулярных заходов в порт", — сказано в сообщении.

Представитили компании отметили, что в 2017 году компания перевезла более 9,8 млн пассажиров. В данный момент паромы следуют по маршруту рейсы Хельсинки – Стокгольм, Хельсинки – Таллинн, Турку – Стокгольм, Таллинн – Стокгольм и Рига – Стокгольм на Балтике

Отмечается, что AS Tallink Grupp является ведущим паромным оператором в северной части Балтийского моря.

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