Маргус Цахкна призвал страны Шенгенской зоны повторить за таллином в вопросе перемещения участников СВО по ЕС.

Эстония запретила въезд более чем 260 российским военнослужащим, участникам специальной военной операции на Украине. Соответствующий комментарий сделал своим подписчикам через собственный аккаунт в социальных сетях глава министерства по иностранным делам из прибалтийской страны Маргус Цахкна. Европейский дипломат рекомендовал коллегам из стран шенгенской зоны поступить по аналогии с властями из Таллина.

Эстония ввела запрет на въезд первым 261 российским военным... и это только начало. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

Напомним, что в середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель рссийской дипломатической миссии в Женеве Гузаль Хусанова объявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных государствах, так как там усиливается дискриминация. Эксперт указала, что в ряде стран коллективного Запада усиливается исламофобия, антисемитизм, нацизм, а также процветает откровенная русофобия. В Москве видят процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.

Фото: Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Margus Tsahkna