Эстония решила на три месяца закрыть ночной переход на двух КПП с Россией

Ранее Таллин закрыл ночное перемещение и через самый многочисленный пограничный переход в Нарве.

Эстония закроет движение в ночное время на пограничных переходах с Россией, расположенных в юго-восточной части прибалтийской республики Лухамаа (с российской стороны - Шумилкино) и Койдула (Куничина гора) на три месяца. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились представители пресс-службы национального правительства. Такая мера будет применяться с 24 февраля. В дневное время КПП на государственной границе будут функционировать в течение 12 часов.

В связи с пограничными инцидентами, исходящими из России, правительство сегодня приняло принципиальное решение закрыть ночное движение на пограничных переходах Лухамаа и Койдула на три месяца. Закрытие пограничных переходов в ночное время позволит направить больше ресурсов на охрану границы. пресс-служба кабмина Эстонии

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что Москва временами ведет себя иррационально на государственной границе, поэтому властям из Таллина необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны территорий. Иностранный чиновник добавил, что усиленный таможенный контроль на границе с Россией будет продолжен. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил общественности о том, что сокращение потока пересечений границы является "логичным шагом" в условиях, количество пересечений значительно уменьшилось и вряд ли вернется к прежнему уровню. Для примера, в 2018 году восточную границу с Россией пересекало порядка 5,3 миллионов человек, то в 2025 году показатель упал в пять раз.

Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

Фото: pxhere.com