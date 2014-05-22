Эстония планирует создать "стену" против беспилотников к концу 2027 года

Кристен Михал призвал Европу к солидарности по вопросу обороны воздушного пространства.

Таллин разработает систему "стены" против беспилотников к концу 2027 года, но первые решения будут установлены в будущем году. Соответствующее заявление европейским журналистам сделал эстонский премьер-министр Кристен Михал, выступая на на неформальной встрече Европейского совета и Европейского политического сообщества (ЕПС). Он назвал "стену дронов" для прибалтийской республики - приоритетом. По мнению иностранного чиновника, фиксируется хорошая поддержка со стороны союзников по укреплению обороны на восточном фланге НАТО. На следующем Совете власти из Таллина при звали партнеров принять четкие решения. Они потребуют солидарности и финансовой поддержки со стороны коллективного Брюсселя.

Нам необходимо более тесно сотрудничать в области оборонных закупок, основываясь на планах НАТО, чтобы обеспечить более быстрые поставки и более выгодные цены. Кристен Михал, премьер-министр Эстонии

Дополонительно глава эстонского правительства выделил новый антироссийский санкционный пакет. По его словам, туда должны войти импорт российского СПГ, деятельность "теневого флота", запрет на совершение банковских операций и запрет на туристические услуги. По мнению Кристен Михала, ограничения в значительной части должны затронуть и Белоруссию.

Фото: YouTube / DRM News