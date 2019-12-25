Эстония не планирует открывать мост на границе с Россией в Нарве для автомобилей

Глава погранслужбы уточнил, что решение связано с политической обстановкой и безопасностью в регионе.

Эстонское национальное правительство не планирует открывать мост Дружбы, размещенный через реку Нарву на российско-эстонской государственной границе для проезда автомобилей после окончания реконструкции российской части контрольно-пропусного пункта (КПП). Соответствующее заявление сделали представители местной телерадиокомпании ERR. Иностранные журналисты сослались на официальное заявление от руководителя местного департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаара. Чиновник сообщил аудитории, что власти прибалтийской республики будут принимать решение о возобновлении проезда трас=нспортных средств через переправу исходя не из сроков окончания технических работ, а отталкиваясь от "политической ситуации и безопасности в регионе".

Напомним, что пограничный переход "Ивангород - Нарва", который с февраля 2024 года из-за ремонта в его российской части функционирует исключительно как пешеходный, является ближайшим к Санкт-Петербургу КПП на границе ЕС. Он также имеет важное значение для жителей Финляндии, где все автотранспортные КПП на границе с РФ остаются закрытыми.

Фото: pxhere.com