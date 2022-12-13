Эстония может получить вооружение, которое будет держать под прицелом Петербург

По словам посла РФ в Таллине Владимира Липаева, в прибалтийскую страну планируют поставить систему противоракетной обороны со средним радиусом действия.

Эстония может получить от стран Запада систему противоракетной обороны со средним радиусом действия. Такое заявление сделал посол РФ в Таллине Владимир Липаев, пишет ТАСС.

Также представитель дипведомства подчеркнул, что со стороны западных стран планируются поставки наиболее современных видов вооружение для того, чтобы держать Петербург под прицелом.

Также Липаев отметил, что оружие поставляется в Эстонию и сейчас, однако неизвестно, с какой целью.

Ранее мы сообщили о том, что Эстония прервала почти все экономические связи с Россией.

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