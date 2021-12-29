В Росстате рассказали об уровне рождаемости и гибели россиян за 2021 год.

Естественная убыль населения в России за год превысила 1 млн человек. Такой статистикой с журналистами поделились представители Росстата. В опубликованных ведомством материалах говорится о том, что по результатам 2021 года численность граждан РФ упала с 146,2 млн до 145,5 млн человек. К 1 января 2022 года численность населения по стране составляет 145 478 097 человек (годом ранее оно соответствовало показателю в 146 171 015). Специалисты уточнили, что эти данные не учитывают сведения, которые были собраны во время проведения последней Всероссийской переписи населения.

В Росстате уточнили, что в прошлом году естественная убыль населения составила 1,04 млн человек. В России родились 1,4 млн младенцев и погибли 2,44 млн россиян. Также за 2021 год граждане РФ заключили больше брачных союзов, чем это было сделано в 20220 году - 923,6 тысяч против 770,8 тысяч соответственно. При этом количество разводов также увеличилось - с 564 тысяч до 644,2 тысяч.

В декабре 2021 года основной причиной смертности населения стало заражение коронавирусом. Речь идет о 49 122 жертвах. Однако в 4 732 случаях эта информация требует дополнительного подтверждения.

Голикова: Смертность в РФ в январе 2022 года оказалась на 22% ниже, чем в январе 2021 года.

Фото: Piter.tv

