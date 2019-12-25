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В 2021 году в Петербурге стало жить на 22 тысячи человек меньше
Сегодня, 11:52
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В 2021 году в Петербурге стало жить на 22 тысячи человек меньше

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Жители города стали чаще жениться и разводиться.

За первые 9 месяцев текущего года естественная убыль населения в Петербурге составила 22 338 человек, а в Ленобласти – 14 164. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Жители города стали чаще жениться и разводиться. С января по сентябрь в Петербурге зарегистрировали 36,8 тысяч браков, что на 21,5% больше, чем за этот период в прошлом году. Число разводов выросло на 26% и составило 19,4 тысяч.

Похожая картина наблюдается в Ленобласти, где за 9 месяцев расписались 6,2 тысяч пар (+26,5%), а развелись 5,5 тысяч (+19,6%).

Количество мигрантов уменьшилось на 1388 человек. В Ленобласти наоборот приток иностранцев из стран СНГ составил 22 163 человек.

Ранее мы писали, что Ленобласть стала лидером по числу пенсионеров, ищущих работу.

Фото: pexels.com

Теги: статистика, убыль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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elamdes
Сегодня 13:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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