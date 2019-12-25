В 2021 году в Петербурге стало жить на 22 тысячи человек меньше

За первые 9 месяцев текущего года естественная убыль населения в Петербурге составила 22 338 человек, а в Ленобласти – 14 164. Об этом свидетельствуют данные Петростата.
Жители города стали чаще жениться и разводиться. С января по сентябрь в Петербурге зарегистрировали 36,8 тысяч браков, что на 21,5% больше, чем за этот период в прошлом году. Число разводов выросло на 26% и составило 19,4 тысяч.
Похожая картина наблюдается в Ленобласти, где за 9 месяцев расписались 6,2 тысяч пар (+26,5%), а развелись 5,5 тысяч (+19,6%).
Количество мигрантов уменьшилось на 1388 человек. В Ленобласти наоборот приток иностранцев из стран СНГ составил 22 163 человек.
Ранее мы писали, что Ленобласть стала лидером по числу пенсионеров, ищущих работу.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.