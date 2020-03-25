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Эскалатор раздавил палец годовалой малышке в ТЦ "Мега Дыбенко"
Сегодня, 19:48
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Эскалатор раздавил палец годовалой малышке в ТЦ "Мега Дыбенко"

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Малышка поступила в больницу с изуродованным пальцем.

Накануне, 10 июля, в ТЦ "Мега Дыбенко" в Кудрово маленькая девочка травмировала палец на эскалаторе. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Врачи детской больницы рассказали об этом инциденте полиции. Малышка поступила с изуродованным пальцем. По словам матери, они всей семьей гуляли по торговому центру и во время спуска на эскалаторе девочка упала. Ее рука попала в действие механизма.

Ранее мы писали, что ребёнок выпал из окна дома на Трамвайном проспекте. Четырёхлетний малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мега дыбенко, ребенок, эскалатор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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