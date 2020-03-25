Эскалатор раздавил палец годовалой малышке в ТЦ "Мега Дыбенко"

Накануне, 10 июля, в ТЦ "Мега Дыбенко" в Кудрово маленькая девочка травмировала палец на эскалаторе. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Врачи детской больницы рассказали об этом инциденте полиции. Малышка поступила с изуродованным пальцем. По словам матери, они всей семьей гуляли по торговому центру и во время спуска на эскалаторе девочка упала. Ее рука попала в действие механизма.
Ранее мы писали, что ребёнок выпал из окна дома на Трамвайном проспекте. Четырёхлетний малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
Фото: Piter.tv
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