Эскалатор раздавил палец годовалой малышке в ТЦ "Мега Дыбенко"

Малышка поступила в больницу с изуродованным пальцем.

Накануне, 10 июля, в ТЦ "Мега Дыбенко" в Кудрово маленькая девочка травмировала палец на эскалаторе. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Врачи детской больницы рассказали об этом инциденте полиции. Малышка поступила с изуродованным пальцем. По словам матери, они всей семьей гуляли по торговому центру и во время спуска на эскалаторе девочка упала. Ее рука попала в действие механизма.

Ранее мы писали, что ребёнок выпал из окна дома на Трамвайном проспекте. Четырёхлетний малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Фото: Piter.tv

