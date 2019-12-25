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Ребёнок выпал из окна дома на Трамвайном проспекте
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Ребёнок выпал из окна дома на Трамвайном проспекте

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Четырёхлетний малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

В воскресенье, 10 июля, свидетели обратились в полицию с заявлением о том, что из окна четвёртого этажа дома на Трамвайном проспекте выпал четырёхлетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV. 

По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку и упал вниз. Во время инцидента дома находилась 22-летняя тетя мальчика, родили были на работе. 

Также установлено, что семья ребёнка происходит из Киргизии и не состоит на учете в органах опеки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетний петербуржец попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV

Теги: падение из окна, происшествия, санкт-петербург, трамвайный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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