Ребёнок выпал из окна дома на Трамвайном проспекте

Четырёхлетний малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

В воскресенье, 10 июля, свидетели обратились в полицию с заявлением о том, что из окна четвёртого этажа дома на Трамвайном проспекте выпал четырёхлетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку и упал вниз. Во время инцидента дома находилась 22-летняя тетя мальчика, родили были на работе.

Также установлено, что семья ребёнка происходит из Киргизии и не состоит на учете в органах опеки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетний петербуржец попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV