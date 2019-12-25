Еще 52 человека заболели COVID-19 в Ленобласти

За сутки при этом выписали 118 человек.

По состоянию на 24 июня, в Ленобласти выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусом. Теперь в регионе 4119 человек с подтвержденным диагнозом. За сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. В Петербурге также зафиксировано 218 новых случаев заболевания.

Напомним, что из-за снижения роста числа заболевших COVID-19 в Ленобласти допущены некоторые послабления: работают музеи, непродовольственные магазины, некоторые кафе.

Ранее мы сообщили, что в зелёной зоне Ленобласти разрешили массовые мероприятия.

Фото: Piter.tv