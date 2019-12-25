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Ещё 54 человека заразились коронавирусом в Ленобласти
Сегодня, 10:48
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ruzannar

Ещё 54 человека заразились коронавирусом в Ленобласти

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В регионе 3912 заболевших.

По данным оперативного штаба, в Ленобласти зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом. При этом за сутки выписано 164 человека.

Сейчас в регионе 3912 зараженных. В Петербурге также 232 новых случая заболевания. Из-за спада вируса в Ленобласти допущены некоторые послабления: возобновлена работа музеев, салонов красоты, некоторых кафе, непродовольственных магазинов.

Ранее мы сообщили, что в "зелёной зоне" Ленобласти разрешили массовые мероприятия.

Фото: Piter.tv

Теги: адександр дрозденко, ленобласть коронавирус, поэтапное снятие ограничений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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