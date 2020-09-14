Речь идёт о трёх партиях - "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам работы Центризбиркома.

По её словам, в предстоящих выборах в нижнюю палату парламента без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий. До сегодняшнего дня такую привелегию имели 13 партий.

Теперь их число возрастает до 16. Элла Памфилова, председатель ЦИК

Речь идёт о трёх партиях - "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду". Памфилова отметила, что из-за увеличения количества участников на выборах возрастёт конкуренция. Также она заявила, что эти три партии, несмотря на недавнее создание, уже взяли мощный старт - три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер на мишувших выборах.

Ранее мы писали, что Минниханов победил на выборах главы Татарстана.

Видео: ЦИК России