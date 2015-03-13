Екатеринбургская торговая сеть объявила о планах выхода на петербургский рынок

В Петербурге сеть будет работать по франшизе.

Екатеринбургская сеть магазинов "Жизньмарт" собирается открыть торговые точки в Петербурге. Как пишет газета "Деловой Петербург" со ссылкой на представителей ретейлера, это произойдет в августе-сентябре этого года.

Основу ассортимента мини-маркетов (площадь 20-80 кв. м.) составляет готовая кулинария, десерты и напитки. В магазинах с большей площадью представлены бытовые товары, продукты, зоотовары, фрукты, овощи, рыба и мясо (площадь площадью 20-80 кв. м.).

В Петербурге сеть будет работать по франшизе. В перспективе планируется открытие около 250–300 мини-маркетов и около 150 точек с торговой площадью 100-120 кв. м. За 2-3 года компания планирует открыть торговые точки в каждом районе Северной столицы.

Ранее стало известно, что X5 Group сможет занять место Prisma в Петербурге.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)