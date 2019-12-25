Еще одна группа активистов начала борьбу с мусором в Мурино

Неравнодушные жители отчистили канал у Воронцовского бульвара.

В понедельник, 28 апреля, жительница Мурино собрала инициативную группу, чтобы очистить от отходов канал вблизи дома 5 к 4 по Воронцовскому бульвару. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино".

Отметим, что все участники субботника живут в разных домах и не были знакомы. Их объединили любовь к районе и борьба за экологию.

Сегодня с 15:00 активисты приступили к очистке перекрестка проспекта Менделеева и Воронцовского бульвара. В арсенале у них мусорные мешки и перчатки, а также крачки для вылавливания отходов из канала.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино провели беседу с нарушителями режима самоизоляции.

Фото: ВКонтакте / 9kino.live