Военнослужащий из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Никиты Татаренко.

Житель Ленобласти, гвардии старший сержант Никита Татаренко погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава 47 региона Александр Дрозденко.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Никиты Татаренко. Он отметил, что сегодня вместе с семьей скорбят все ленинградцы.

На данный момент известно о шести бойцах из Ленобласти, погибших в ходе спецоперации. Ранее стало известно, что в Ленобласти семьям военнослужащих, погибших на Украине, выплатят по 1,5 млн.

Фото: Piter.tv