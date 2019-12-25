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Военнослужащий из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 8:18
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Военнослужащий из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине

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Губернатор выразил соболезнования родным и близким Никиты Татаренко.

Житель Ленобласти, гвардии старший сержант Никита Татаренко погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава 47 региона Александр Дрозденко.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Никиты Татаренко. Он отметил, что сегодня вместе с семьей скорбят все ленинградцы.

На данный момент известно о шести бойцах из Ленобласти, погибших в ходе спецоперации. Ранее стало известно, что в Ленобласти семьям военнослужащих, погибших на Украине, выплатят по 1,5 млн.

Фото: Piter.tv

Теги: военнослужащие, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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