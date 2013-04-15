Еще один коллективный иск против реновации принял Горсуд Петербурга

Это второй коллективный иск против закона о реновации.

Петербургский городской суд приянл сегодня коллективный иск к губернатору Александру Беглову о признании недействующим закон о "Комплексном развитии территории". Об этом 25 августа рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Исковое заявление подали горожане Степанова, Тимашкова, Куприянова и Пояркова. Дата предварительного судебного заседания пока не назначена.

Добавим, что это второй коллективный иск против закона о реновации. Первый приняли к рассмотрению 15 августа. По данным объединённой пресс-службы городских судов, было подано уже пять заявлений от граждан, желающих присоединиться к иску.

Предварительное судебное заседание по первому административному иску пройдет 21 сентября в 14:00 в 51-м зале. Петербуржцы требуют отменить закон о реновации. В иске указали, что закон противоречит правам граждан на защиту частной собственности, на жилище, на равенство прав и свобод человека независимо от имущественного положения, а также положения Устава Петербурга и градостроительного кодекса России.

Ранее Бастрыкин планирует лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия Петербурга. Также в планах главы СК РФ – встречи с городскими активистами и оперативные совещания по вопросу.

Фото: Piter.tv



