Летом в Шушарах откроется новый детский сад на 415 мест

Трехэтажное учреждение с бассейном располагается на Новгородском проспекте.

В грядущем июне в Шушарах откроется новый детский сад на 415 мест. Учреждение, расположенное на Новгородском проспекте, было введено в эксплуатацию в конце прошлого года. Об этом рассказали в комитете по строительству 12 февраля.

Сейчас на объекте устанавливают оборудование и проводят пуско-наладочные работы. Площадь садика составляет 10 тысяч квадратных метров, в трехэтажном здании оборудовали бассейн, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинское отделение, 18 групповых помещений для детей от полутора до семи лет. В детсаду планируется создать 3-4 ясельные группы, а также общеразвивающие группы и группы компенсирующего вида для детей от 3 до 7 лет.

По словам чиновником, запуск садика сократит очередь в детские сады Центральной Усадьбы в два раза. До 2025 года в Шушарах построят 24 детсада и 8 школ, чтобы выправить сложившийся дефицит социальной инфраструктуры. С 2018 года в поселке уже открыты 6 садиков и 2 школы.

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Фото: пресс-служба Смольного