Еще несколько петербургских перевозчиков подняли цены на проезд

Уведомления уже получили в комитете по транспорту.

В Петербурге еще несколько перевозчиков поднимают цены за проезд по коммерческим маршрутам. Уведомления уже получили в городском комитете по транспорту.

"Питеравто" планирует поднять стоимость проезда до 45 рублей на своих двух маршрутах, еще на трех маршрутах цена вырастет до 50 рублей.

"Вест-Сервис" увеличил цену до 50 рублей на одном направлении, "Шпунт-Северо-Запад" на одном маршруте увеличил цену до 40 рублей, еще на двух – до 45 и на одном – до 50 рублей.

Ранее ОАО "Третий парк" поднял стоимость проезда на почти 50 своих автобусных маршрутах .

Фото: Piter.TV