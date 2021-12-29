Еще два снегоплавильных пункта открылись в Петербурге

На прием одной машины уходит от 3 до 12 минут, в час пункт может принять от 9 до 18 автомобилей.

Во вторник, 18 января, в Красносельском и Выборгском районах Петербурга появились вда снегоплавильных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, пункты на Волхонском шоссе, 113, и в поселке Левашово, Новоселки, 18, могут принять 240 тыс. кубометров снега, что соразмерно мощности трех пунктов. Ранее в городе работали 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных. После закрытия переполненных и открытия новых работают 11 снегоплавильных пунктов и 6 снегоприемных.

В пресс-службе отметили, что в общей сложности они приняли и переработали 2,36 млн кубометров снега на 18 января. Что на 25% больше, чем за весь сезон 2020–2021 годов. На прием одной машины уходит от 3 до 12 минут, в час пункт может принять от 9 до 18 автомобилей.

Ранее за неделю ГАТИ выписала штрафов на 8,3 млн рублей за плохую уборку снега. В список нарушителей попали 9 организаций.

Фото: Piter.tv

