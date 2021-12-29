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Еще два оператора кикшеринга присоединились к правилам использования электросамокатов в Петербурге
Сегодня, 20:09
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Еще два оператора кикшеринга присоединились к правилам использования электросамокатов в Петербурге

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Операторы кикшеринга MOLNIA и BusyFly подписали соглашение.

Во вторник, 29 марта, операторы кикшеринга MOLNIA и BusyFly подписали соглашение о правилах использования электросамокатов. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Соглашение регламентирует правила парковки самокатов. Так, транспорт нельзя оставлять ближе 15м от входа в вестибюли метро и от остановок общественного транспорта. Кроме этого, в документе оговаривается скоростной режим. Максимальная скорость электросамоката не больше 15 км/ч в многолюдных местах, а также парках и скверах без дорожек. В остальных местах максимальная скорость – 20 км/ч. 

С 2022 года кикшеринговые компании должны согласовывать с властями города количество самокатов, предложенных к прокату. 

Ранее мы сообщали, что такие соглашения заключили с компаниями Urent и Whoosh. 

Фото: Piter.tv

Теги: кикшеринг, правила пользования, соглашение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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