Еще два оператора кикшеринга присоединились к правилам использования электросамокатов в Петербурге

Операторы кикшеринга MOLNIA и BusyFly подписали соглашение.

Во вторник, 29 марта, операторы кикшеринга MOLNIA и BusyFly подписали соглашение о правилах использования электросамокатов. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Соглашение регламентирует правила парковки самокатов. Так, транспорт нельзя оставлять ближе 15м от входа в вестибюли метро и от остановок общественного транспорта. Кроме этого, в документе оговаривается скоростной режим. Максимальная скорость электросамоката не больше 15 км/ч в многолюдных местах, а также парках и скверах без дорожек. В остальных местах максимальная скорость – 20 км/ч.

С 2022 года кикшеринговые компании должны согласовывать с властями города количество самокатов, предложенных к прокату.

Ранее мы сообщали, что такие соглашения заключили с компаниями Urent и Whoosh.

Фото: Piter.tv