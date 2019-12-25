Еще четыре стационара Петербурга будут принимать пациентов с COVID-19

На данный момент больных COVID-19 принимают в девяти медучреждениях.

Еще четыре стационара Петербурга будут принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

На данный момент больных COVID-19 принимают в девяти медучреждениях. В этот список добавятся Мариинская больница, больница №15, а также больницы Святой Ольги и имени Семашко.

Пока что в городе пациентов с подтвержденным диагнозом принимает Боткинская больница, детская больница № 5, больницы № 2, 20 и 40, Святого Георгия, госпиталь для ветеранов войн, Введенская и Покровская больницы, роддом № 16.

В психиатрической больнице Скворцова-Степанова зафиксирован коронавирус.

Фото: Piter.TV