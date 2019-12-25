Еще более 18 тысяч петербуржцев сдали тесты на COVID-19

Под наблюдением врачей остаются 1885 человек.

За минувшие сутки, 2 июля, в Петербурге протестировали на наличие коронавируса свыше 18 тысяч человек. Об этом говорят данные оперативного штаба "Петербург против коронавируса".

Кроме того, под наблюдением медиков по состоянию на 2 июля находится 1885 человек, 90 из них лечатся в обсерваторе, 919 – на самоизоляции. Единая справочная служба по вопросам коронавируса продолжает принимать звонки, за сутки специалисты обработали более 600 вызовов. В службу экстренных вызовов в тот же день поступило 217 обращений: 46 человек сообщили о прибытии в Россию из-за границы, 23 людям потребовалась скорая помощь, 20 обратились за помощью полицейских.справочного характера. Также 13 петербуржцам понадобилась помощь городских волонтеров.

Тем временем, в Петербурге за сутки выявили 263 новых случая коронавируса.

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